В Литве на рассмотрение правительства внесен проект Закона об оборонной промышленности и безопасности

"Инициированные поправки помогут повысить Литовский оборонный потенциал и защищенность, укрепить армию, способствовать развитию оборонных технологий и международной конкурентоспособности нашей промышленности. Шаг за шагом Литва может увеличить свои возможности по производству самой необходимой военной техники внутри страны. Это не только способ продвижения собственных производителей, но и возможность снизить зависимость от зарубежных поставщиков, обеспечить большую безопасность и независимость оборонной инфраструктуры",– цитируется в пресс-релизе министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.
По данным министерства, в законе правительству предлагается утвердить перечень военной техники и вооружения, необходимых для развития приоритетных сил Литовской армии, в котором будут указаны четкие направления развития литовской оборонной отрасли и безопасности, благодаря чему промышленные предприятия смогут определить, в какие военно-технологические разработки целесообразно инвестировать.
В новом законе также закрепляется и промышленное сотрудничество – он дает литовским производителям возможность участвовать в приоритетных закупках военной техники и вооружения, осуществляемых учреждениями системы национальной обороны. Ожидается, что при применении промышленного сотрудничества часть договорных обязательств иностранных поставщиков или производителей военной техники будет возложена на хозяйствующих субъектов, работающих в сфере обороны и безопасности в Литве.
В нем также предусмотрены дополнительные меры финансирования, увеличивающие инвестиции в исследования, разработки и производство передовых оборонных технологий, что позволит закупать продукцию, разработанную литовскими учеными и промышленностью, а также создаст условия для инициирования самим государством заказов на разработку конкретных продуктов, важных для национальной безопасности.
Наряду с Законом об оборонной промышленности и безопасности внесены поправки к Закону о государственных закупках в сфере обороны и безопасности и к Закону о контроле над оружием и боеприпасами.
Поправки к закону о госзакупках в сфере обороны и безопасности призваны создать более гибкие условия для закупок военной техники и вооружения. Ожидается, что изменения откроют возможность учреждениям системы национальной обороны приобретать военную технику, в том числе беспилотники, у поставщиков или производителей, действующих на территории Литвы.