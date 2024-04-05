В Литве на рассмотрение правительства внесен проект Закона об оборонной промышленности и безопасности

"Инициированные поправки помогут повысить Литовский оборонный потенциал и защищенность, укрепить армию, способствовать развитию оборонных технологий и международной конкурентоспособности нашей промышленности. Шаг за шагом Литва может увеличить свои возможности по производству самой необходимой военной техники внутри страны. Это не только способ продвижения собственных производителей, но и возможность снизить зависимость от зарубежных поставщиков, обеспечить большую безопасность и независимость оборонной инфраструктуры",– цитируется в пресс-релизе министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.