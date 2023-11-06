В Литве на Пабрадском полигоне проходят международные учения

В учениях участвуют более 2200 военнослужащих и 300 единиц военной техники: танки Abrams, бронетранспортеры M113, американские боевые машины пехоты Bradley, польские боевые машины пехоты Rosomak, универсальные вездеходы HMMWV, машины снабжения и административного назначения, говорится в пресс-релизе.

"Целью учений является обучение подразделений пехотной бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с закрепленными и союзными подразделениями в контексте государственной обороны. Это сотрудничество включает в себя совместную подготовку, планирование и проведение операций, обеспечение готовности к противодействию любым возникающим угрозам", - говорится в сообщении.

Литовская армия также информирует жителей, что в связи с начавшимися 5 ноября учениями планируется интенсивное движение военной техники по дорогам Радвилишкиса и Таураге к Полигону им. генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенченский район).