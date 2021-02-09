"Самое плохое происходит, когда вопрос вакцины смешивают с политикой. Очевидно, что Европейское агентство лекарственных средств должно подтвердить вопрос безопасности, эффективности и качества вакцины "Спутник", а тогда уже надо думать, как обеспечить вакцинацию во всем мире, включая Европейский регион", – сказал Андрюкайтис.

По его словам, разные вакцины, которые были признаны как безопасные, могут быть использованы во всех 53 странах региона.

"Чтобы процесс вакцинации был слаженным, надо использовать все безопасные и эффективные вакцины. Неважно AstraZeneca или "Спутник", или Pfizer, ведь угроза пандемии огромная, главная ценность здесь - жизни людей, все остальное – второстепенные моменты", – акцентировал Андрюкайтис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже, если ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств.

Во вторник в ответ на вопрос о такой возможности премьер сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, поэтому "нет никакой нужды" в рассмотрении закупки российской вакцины.

"Наш портфель вакцины состоит не из одной вакцины, которые либо уже зарегистрированы или регистрируются, или на пути к регистрации, а некоторые, вероятно, не будут зарегистрированы в ближайшее время, но появятся и другие, поэтому я действительно уверена, что этот вопрос нам рассматривать бессмысленно", – сказала Шимоните в интервью радиостанции LRT.

Глава правительства сказала, что общество будет привито вакцинами, которые производятся "в странах трансатлантического партнерства".

"Решения Литвы, которые приняты совместно с другими государствами ЕС о совместных закупках вакцин, действительно обеспечивают вакцинирование нашего общества без тех прививок, которые производятся не в странах ЕС и не в странах трансатлантического партнерства", – отметила Шимоните.

Премьер сказала, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.

"Усилия предложить странам Европы и другим странам вакцину, когда жители самой России еще не все привиты, кажется очередной геополитической игрой, у меня это не вызывает сомнений", – считает премьер.

Советник президента Литвы Симонас Крепшта заявил, что возможное использование российской вакцины "Спутник V" - это "не вопрос текущего дня", так как в первую очередь ее должно утвердить Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС).

"Мы доверяем Европейскому агентству лекарственных средств, решениям этого ведомства. И не стоит забегать вперед, подождем решения ЕАЛС, а тогда, без сомнения, каждое государство принимает индивидуальное решение с учетом всех аспектов, приобретать вакцину отдельного производителя или нет", - заявил в понедельник на пресс-конференции руководитель Группы по экономической и социальной политике администрации президента.

"Это на самом деле не вопрос, который нужно решать в эти дни, вопрос об этой вакцине", - добавил он.

По мнению Крепшты, сейчас самое важно, чтобы росли объемы поставок вакцин, которые уже утверждены в Европе.

В Европе в последнее время активизируется дискуссия по возможности использования китайских и российских вакцин. Венгрия первой в ЕС утвердила российскую и китайскую прививки, не дожидаясь общего решения ЕС, чешский премьер сообщил, что рассматривает такую возможность. Не упоминая конкретных стран Шимоните сказала, что сожалеет о том, что некоторые государства ЕС решили использовать вакцины, не утверждённые Европейским фармацевтическим агентством (ЕФА).

Лидеры Германии и Франции заявили, что российская и китайская вакцины могут быть использованы, если их утвердит ЕФА. Большинство стран Запада скептически относились к российской вакцине, но настроения отчасти изменила публикация в престижном британском медицинском издании The Lancet, в которой утверждается, что эффективность вакцины "Спутник" против COVID-19 составляет 91,6%.