Руководители стран Балтии вместе обратились к собственным гражданам и международной общественности с призывом не забывать потрясшие мир и организованные Советским Союзом массовые ссылки, которые сломили судьбы многих поколений, сообщила администрация президента.

"Сегодня минутой молчания мы можем почтить память жертв. Но мы также должны говорить. Такие события, как начавшиеся 14 июня ссылки имели свою причину. Это случилось потому, что две силы зла – нацистская Германия и советский коммунистический режим – заключили тайное соглашение о разделе Европы. Поправ суверенитет стран, права человека и верховенство права, эти два режима создали для людей неописуемые страдания", – отметили президенты.

Главы государств в своем обращении напомнили, что последствия советской оккупации в Балтийских странах ощущаются до сих пор, спустя 30 лет с восстановления независимости.

По случаю 80-летия начала массовых ссылок президенты акцентировали важность сотрудничества и единства стран ЕС и НАТО, значение трансатлантических связей.

Руководители стран обратили внимание международного сообщества на растущую дезинформацию, угрозы исторического ревизионизма, которые легитимируют агрессивные действия России, нарушающие суверенитет государств в Украине и Грузии.

Свое обращение президенты завершили словами бывшего члена Конгресса США Томаса Лантоса: "Основной цивилизации является тонкий, словно бумажный, лист. Мы являемся его хранителями, поэтому давайте никогда не терять бдительность".

В понедельник в Литве проходят мероприятия Дня траура и надежды – 14 июня 80 лет назад оккупировавшие страну советские власти начали массовые ссылки жителей Литвы вглубь СССР.

Четырнадцатого июня 1941 года в три часа утра, советские репрессивные структуры начали массовой вывоз жителей Литвы в удаленные северные территории.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за эти несколько дней июня было погружено в вагоны для скота и вывезено с Родины около 18 тыс. жителей страны.

Пятнадцатого июня 1940 года ССР оккупировал Литву. За годы оккупации было арестовано и выслано 280 тыс. граждан Литвы.