В Литве Коммунистическую партию хотят признать преступной организацией

В проекте предлагается ограничить возможности членов КПЛ, занимавших руководящие посты, участвовать в политической и дипломатической деятельности Литвы.

Также в случае участия таких лиц в выборах, информация об их членстве и участии в деятельности КПЛ должна быть указана на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК) и на предвыборном плакате.

Между тем, некоторые политики и историки ранее критически высказались по поводу данной инициативы. По их мнению, этот законопроект запоздал, поскольку большинство лиц, бывших членов КПЛ, уже умерли.