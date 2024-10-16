В Литве фиксируется значительное сокращение случаев прилета метеозондов из Беларуси

„Фиксируется значительное сокращение“, – сообщил журналистам Р. Любаев после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), на котором обсуждались угрозы, исходящие от метеозондов.
Поэтому, по словам главы СОГГ, текущая ситуация настраивает на оптимистичный лад.
„В этом месяце у нас до 50 случаев, и большая часть из них была перехвачена нашими средствами криминальной разведки“, – сообщил Р. Любаев.
По его словам, сокращение случаев отправки метеозондов в Литву, вероятно, произошло по нескольким причинам. По мнению Р. Любаева, этому, скорее всего, способствовали несколько недавних операций по задержанию контрабандистов, а также неблагоприятные погодные условия.
„В первую очередь, наверное, те действия, которые были предприняты за последнее время при взаимодействии с Литовской армией, Полицией Литвы и другими ведомствами. Были проведены операции, направленные против сетей контрабандистов, задержано внушительное количество контрабандных сигарет, задержано немало лиц“, – сказал Р. Любаев.
„Второй аспект, я думаю, также связан с погодными условиями, потому что погодные условия являются одним из основных факторов. А если погодные условия неблагоприятны, то контрабандисты ищут другие пути переправки контрабанды“, – добавил он.
По его словам, сокращению числа метеозондов также способствовали принятые властями меры по борьбе с этим видом контрабанды.
„Всё-таки, наши, как я их называю, враги контрабандисты, видимо, поняли, что мы нашли какие-то технические решения по борьбе с контрабандой. На данный момент, по нашему мнению, сделана определенная пауза, ведутся поиски иных путей для переправки контрабанды“, – сказал он.
Глава СОГГ также отмечает, что часть фиксируемых метеозондов направляются в Польшу.
„Это не только проблема нашей страны, но и проблема региона“, – подчеркнул Р. Любаев.
Рассматривается возможность дополнительного приобретения радаров
В свою очередь председатель КНБО Арвидас Поцюс заявил, что рассматривается возможность приобретения дополнительных радаров для повышения качества обнаружения метеозондов, прилетающих в Литву.
„Будут новые технологические закупки, которые позволят нам видеть, контролировать и нейтрализовать эти зонды, закупка таких средств запланирована, и мы будем двигаться в этом направлении“, – сообщил журналистам А. Поцюс.
„Речь идет конкретно об определенных системах, о (закупке – ELTA) новых радаров, необходимых для наблюдения“, – пояснил он.
Он также подчеркнул, что угроза, которую представляют метеозонды для гражданской авиации, минимальна.
„Вероятность очень мала, однако также приняты определенные решения, чтобы пилоты, входящие в пространство Литвы, были заранее проинформированы о том, что такие случаи возможны“, – подчеркнул он.