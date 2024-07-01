2024.07.01 11:23

В Литве для грубо нарушивших Конституцию политиков карьерные перспективы будут закрыты на 10 лет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Сейм Литвы
Сейм Литвы
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Член Сейма консерватор Вилюс Семешка предлагает на 10 лет ограничить возможность занимать должности премьер-министра, министра, спикера Сейма или его заместителя, председателя комитета или комиссии или вице-председателя для политиков, которые грубо нарушили Конституцию и присягу.

Парламентарий, зарегистрировавший предусматривающие это поправки в Закон о правительстве и в Статут Сейма, говорит, что такие лица представляют угрозу государству, его порядку, национальной безопасности и репутации страны.

„Поэтому в течение как минимум 10 лет со дня принятия решения предлагается ограничить для них возможность занимать особо важные и ответственные должности. В условиях напряженной геополитической ситуации и угрозы войны руководящие посты в государстве должны занимать надежные люди, которые не были признаны грубо нарушившими Конституцию и присягу“, - говорит парламентарий Вилюс Семешка.

В настоящее время в Законе о правительстве и Статуте Сейма нет ограничений такого рода. По мнению В. Семешки, это очевидный риск и угроза, поскольку человек, однажды уже грубо нарушивший Конституцию, может и дальше продолжать не соблюдать законы.

„Такое лицо может распоряжаться информацией, чувствительной для государственной безопасности, принимать правовые акты или единоличные решения относительно распределения государственных ассигнований, организовывать и осуществлять парламентский контроль“, - отмечает В. Семешка.

Он предлагает, чтобы новое регулирование вступило в силу с 1 октября этого года.

Сейм в Избирательном кодексе определил, что политик, отстраненный от должности или потерявший депутатский мандат в результате процедуры импичмента, может быть избран членом Сейма или президентом Республики, если после такого решения прошло не менее 10 лет.

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