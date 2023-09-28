В Литве будут размещены самолеты разведчики НАТО AWACS

Как сообщает Литовская армия, на авиабазе ВВС в Зокняе самолеты AWACS приступят к выполнению задач уже с 28 сентября, наряду с ними будет размещен контингент военнослужащих численностью около 150 человек.
Сообщается, что в ближайшие дни AWACS начнут разведывательные полеты над территорией Альянса, планируемый срок выполнения задач – несколько недель.
В Литву самолеты прибывают из Турции, где выполняли поставленные перед ними задачи. С февраля 2022 года самолеты НАТО AWACS совершили сотни полетов над Северной и Восточной Европой для наблюдения за военной активностью России.
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