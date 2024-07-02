В Литве будет дислоцирован нидерландский ЗРК Patriot

Как указывается в сообщении, дислокация ЗРК Patriot на двусторонних учениях в Литве становится первым шагом в реализации принятого в прошлом году на Вильнюсском саммите решения НАТО о ротационной модели противовоздушной обороны, направленного на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Сообщается, что в ходе учений будут отрабатываться передислокация и интеграция сил, единое управление и командование, а также выполнение операций ПВО. Будут имитироваться действия самолетов, вертолетов, истребителей и дронов, на которые будут реагировать участники учений.