2024.07.02 10:09

В Литве будет дислоцирован нидерландский ЗРК Patriot

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvoje dislokuojama Nyderlandų oro gynybos sistema „Patriot“
Lietuvoje dislokuojama Nyderlandų oro gynybos sistema „Patriot“
ФОТО: Ieva_Budzeikaite | Lietuvos kariuomenės nuotr.

С 7 по 19 июля в Литве организуются учения Baltic Connection 24, для которых в Литву будет переброшена нидерландский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности Patriot, сообщает Литовская армия.

Как указывается в сообщении, дислокация ЗРК Patriot на двусторонних учениях в Литве становится первым шагом в реализации принятого в прошлом году на Вильнюсском саммите решения НАТО о ротационной модели противовоздушной обороны, направленного на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Сообщается, что в ходе учений будут отрабатываться передислокация и интеграция сил, единое управление и командование, а также выполнение операций ПВО. Будут имитироваться действия самолетов, вертолетов, истребителей и дронов, на которые будут реагировать участники учений.

В ходе учений не будут использоваться звуковая, дымовая имитация и взрывные устройства, ожидается более интенсивное движение военного транспорта и различных типов самолетов в светлое и темное время суток.

В учениях примут участие Батальон воздушной обороны Военно-воздушных сил Литовской армии с системами ПВО средней дальности NASAMS, ЗРК Patriot Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители Испании и Португалии, Центр воздушных операций Литовской армии и самолеты ВВС.

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