В Литве 29 муниципалитетов награждены за безупречное демократическое управление

"В сложном контексте безопасности укрепление демократии является приоритетом для Литвы и всего региона. Только демократически сильное и устойчивое общество может преодолеть сегодняшние вызовы. Поэтому я рада, что все больше муниципалитетов в Литве стремятся реализовать принципы хорошего демократического управления", - сказала А. Билотайте на церемонии награждения.
В этом году в оценке приняли участие 39 муниципалитетов страны. В первой оценке 2020 года приняли участие 35 муниципалитетов, награду получили 14. В этом году вдвое больше муниципалитетов, соответствующих двенадцати принципам надлежащего демократического управления.
Как сообщает Министерство внутренних дел, за безупречное демократическое управление в этом году награждены Акмянское районное, Алитусское городское, Бирштонское, Биржайское районное, Друскининкское, Электренское, Ионавское районное, Ионишкское районное, Кайшядорское районное, Калварийское, Каунасское городское, Кедайнское районное, Клайпедское районное, Лаздийское районное, Мажейкское районное, Палангское, Паневежское, Паневежское районное, Пренайское районное, Скуодское районное, Шяуляйское, Шилальское районное, Швенченское районное, Таурагское районное, Тракайское районное, Вилкавишкское районное, Вильнюсское, Вильнюсское районное и Висагинское самоуправления.
Следующая оценка планируется в 2026 году.