В кулуарах Сейма - разговоры о давлении со стороны представителей президента

"Депутат Сейма является представителем народа и должен, как сказано в Конституции, голосовать по своей совести. Если бы попытались на повышенных тонах объяснить мне, то пришлось бы задуматься, какую комбинацию из пальцев я бы им показал", – добавил он.

"Коллеги рассказывали мне, что советники президента даже на повышенных тонах указывают депутатам Сейма. Я бы сказал, что если это так, то это чем-то напоминает то, что рассказывал А. Паулаускас об импичменте Паксаса. Тогда предлагались должности, а теперь в некотором смысле угрозы", – сказал Э. Гентвилас агентству Elta.

По признанию старосты фракции Движения либералов Эугениюса Гентвиласа , ему также довелось слышать подобные разговоры в парламенте. По его мнению, если бы Офис президента действительно попытался оказать давление на депутатов Сейма, в Литве произошла бы не менее скандальная история, чем история снятого с должности президента Роландаса Паксаса .

Однако парламентарий подчеркнул, что сам лично беседовал с советником президента Паулюсом Балтокасом, но во время встречи не чувствовал давления по поводу голосования.

"Ко мне приходил Балтокас. Мы культурно побеседовали, он не просил не поддерживать эти заключения, он просто зондировал, что тут и как. Я высказал свою позицию, что, пока мы не ознакомимся с секретными материалами, мы не можем определиться насчет тех заключений", – подчеркнул Э. Гентвилас.

Староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене поддержала либерала Э. Гентвиласа. Как уверяет политик, столь активный призыв не поддерживать заключение, в котором фигурирует и сам президент, выглядит странным. Парламентарий подчеркнула, что слышала о подобных случаях, но сама не сталкивалась с возможным давлением.