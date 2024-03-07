В конце этого года в Литве может начаться серийное производство боевых дронов

"Не секрет, что литовские компании разрабатывают конкретные проекты летающих боеприпасов. Мало того, что некоторые прототипы разрабатываются, но работа действительно ведется и будет завершена. И, вероятно, в конце этого или в начале следующего года мы реализуем проекты и можно будет поставить на конвейерное производство беспилотники чисто литовской укомплектовки", - сообщил журналистам в четверг А. Анушаускас.

Министр подчеркнул, что эти дроны будут "исключительно литовской комплектации", включая их "мозг" и оптику.

В начале января Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, ежегодно на это планируется выделять 30 млн. евро.