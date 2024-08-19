В коалиционном совете правящие обсудят кандидата в ЕК от Литвы

Несмотря на давнишние разговоры о том, что на пост в Брюсселе претендует министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, тем не менее, после его выхода из числа кандидатов, на встрече, которая пройдет в понедельник, вероятно, будет рассмотрено другое имя.