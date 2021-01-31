Будут конфликты

Лаурас Белинис, профессор и политолог из Университета Витаутаса Великого, сказал, что начало сотрудничества между тремя политическими силами было неплохим.

"Любая коалиция неизбежно должна демонстрировать не только согласие, но мы можем там обнаруживать некоторые разногласия и противоречия. Это нормально. На самом деле, я был бы больше удивлен, если бы они все решали взвешенно, делали все в унисон, без обсуждения. Это не так", - заявил политолог Л. Белинис о разногласиях партнеров по коалиции.

Собеседник подчеркнул, что разногласия имеют место в "коалиции любых комбинаций".

Новое правящее большинство, сформированное несколько месяцев назад, работает в условиях пандемии, связи внутри фракций не налажены, сказал Л. Белинис.

"Я думаю, мы это увидим. Сегодня, на мой взгляд, все еще проходит испытание на прочность, как в одной фракции, так и в другой. Пока не установлена ​​определенная иерархия внутренних отношений, не определены цели и стратегические положения оппозиции. По этой причине мы видим, я бы не сказал, что запутанную, но не очень яркую деятельность фракций. Не будем забывать, что пандемия тоже накладывает на это свой отпечаток", - оценил нынешнюю работу политиков политолог Л. Белинис.

Партия свободы объявляет о регистрации Закона о партнерстве на сессии Сейма, которая начнется в марте. Л. Белинис сказал, что этот вопрос вызовет много дискуссий внутри коалиции.

"Думаю, они останутся, по этому закону будет много обсуждений не только в рамках коалиции, но и в Сейме. Так что мы увидим здесь долгую историю. Думаю, дискуссия будет достаточно яркой", - пообещал он.

Пока не выглядят равными

Политолог из Университета Витаутаса Великого Л. Белинис заявил, что политические движения активизируются в преддверии выборов. Однако он призвал все политические силы к активной работе, не дожидаясь выборов.

"Перед выборами все политические силы начинают проявлять характер. Считаю, что стратегическая победа достигается теми, кто не успокаивается с первого дня, проявляет активность, принимает различные законы и обсуждает все возможные проекты. Та политическая фракция, которая сегодня может показаться спокойной, будет проявлять пассивность, а не серьезность или уверенность в себе. Избирателям это не нравится, это не нравится политикам", - сказал он.

Политолог согласился, что на данный момент партнеры по правящей коалиции не выглядят равными. По словам Л. Белиниса, активностью особо выделяются представители Партии свободы.

Тем не менее, он призвал сейчас "не списывать со счетов" несколько более спокойное Движение либералов.

"Мы еще все увидим. Я думаю, что либералы могут двигаться медленнее, но их инерция сильнее", - сказал политолог из Университета Витаутаса Великого.

Кому это выгодно?

Шарунас Лекис, профессор и политолог Университета Витаутаса Великого, сказал, что новое правящее большинство еще не попало в серьезный кризис.

"У них есть свой план, пока этих кризисов не произошло. Правительство тоже не пользуется популярностью. У них там нет серьезной подушки. Если бы случился кризис, то под угрозой оказалась бы стабильность коалиции. Возможно, тогда начали бы искать новых партнеров", - сказал Ш.Лекис.

"Оппозиция еще не консолидировалась и не начала серьезно работать. Тогда будет посерьезнее. Сейчас социал-демократы стали очень активными, есть конструктивная критика", - сказал собеседник.

Он считает, что политические движения станут терять популярность. Собеседник также заявил, что для правящей коалиции не будет полезно собираться вместе непосредственно перед выборами в Сейм.

"Либеральным партиям это не выгодно. Не факт, что и для консерваторов будет выгодно находиться с ними. Здесь процессы будут очень динамичными - как разделить весь правый электорат и как оставаться популярным", - пояснил политолог Ш. Лекис.

prof. Šarūnas Liekis © DELFI / Josvydas Elinskas

Политолог сказал, что реальная сила структуры правящей коалиции будет продемонстрирована концептуальными проблемами в будущем. Хотя бы из-за системы высшего образования.

"Пока что правительство работает достаточно стабильно, без серьезных проблем. Отсутствие оппозиции для них тоже плюс. И никаких серьезных потрясений нет. (…) И когда коронавирус будет побежден, тогда начнется настоящая красота", - сказал политолог Ш. Лекис.

Все покажет борьба с пандемией коронавируса

Доцент Университета Миколаса Ромериса (УМР), политолог Виргис Валентинавичюс сказал Delfi, что настоящие отношения между партнерами по коалиции станут понятны после преодоления пандемии коронавируса.

"Общая картина пока такова, что серьезных проблем не было. Те проблемы, которых можно было ожидать - покровительство либерального бизнеса, призыв к снижению налогов - это естественно для них. (...) В результате либо договаривались, либо углы сглаживались", - сказал он.

В. Валентинавичюс заверил, что вначале, когда много работы, тоже легче договориться. Однако даже в борьбе с пандемией политолог уже замечает расхождения во взглядах.

"Уже сейчас можно услышать то, что говорит министр Аушрине Армонайте. Она одна из первых, кто пытается смягчить условия карантин для бизнеса. Взгляды ее и премьер-министра Ингриды Шимоните и министра здравоохранения Арунаса Дулькиса начинают расходиться. Вопрос в том, насколько сильно будут расходиться в будущем. Потому что, пока цифры пандемии велики, это помогает соглашаться. Когда станет лучше, это трение может произойти", - назвал политолог возможные будущие проблемы.

В. Валентинавичюс сказал, что желание А. Армонайте смягчить карантин для предприятий может обернуться против результатов самой партии. По его словам, будущее коалиции основывается на двух вопросах - управлении пандемией и восстановлении экономики.

"Если пандемия будет контролироваться и экономика выкрутится относительно легко, будущее этого правящего большинства будет выглядеть достаточно светлым. В противном случае найдут виноватых и начнется выяснение отношений", - сказал политолог УМР.

По словам политолога, первые месяцы совместной работы показывают, что состав партнеров по коалиции достаточно слажен.

"Начинаются проблемы"

Политолог УМР В. Валентинавичюс также был удивлен поддержкой со стороны спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен идеи изменения запретов на алкоголь (продление времени продажи алкоголя по воскресеньям).

"Учитывая дело MG Baltic, возможность промолчать действительно была упущена. Потому что кому-кому, но либералам об алкоголе лучше не говорить. Потому что такие разговоры будут выглядеть отработка", - сказал он.

В. Валентинавичюс заявил, что теперь эти разговоры снова затихли. Но когда они начнутся снова, можно будет сказать, что "проблемы начинаются".

"Пока ситуация с пандемией будет сложной, трений будет меньше, но они могут начать усиливаться по мере стабилизации ситуации", - сказал политолог.