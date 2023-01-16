В Клайпеде президент поздравил Литву строкой из советского гимна

В воскресенье президент принял участие в церемонии почтения памяти погибших во время восстания в Клайпеде в 1923 году.
"Я надеюсь, что мы еще лучше используем потенциал Клайпеды. Я знаю, как много планов, связанных с Клайпедой – планов зарубежных инвесторов и наших планов. Так, как говорится, живи в веках и будь счастливой вся Литва вместе с Клайпедским краем", – сказал журналистам Науседа.
Это высказывание можно найти и в видео, которым поделился сайт президентской службы. "Живи в веках и будь счастливой" - это строка из гимна Литовской ССР, слова к которому написал Антанас Венцлова.
Вся строфа звучит так:
В славном Советском Союзе
Среди равных равная и свободная
Живи в веках и будь счастливой,
Дорогая Советская Литва!
Внимание на эту строчку в поздравлении президента обратил профессор Вильнюсского университета Паулюс Вайдотас Субачюс.
"Были ли те, кто слышал все поздравление, прозвучавшее в полдень в Клайпеде? Ar Действительно ли в нем прозвучала строка Венцловы: "живи в веках и будь счастливой", или это лишь послышалось?", – писал он в фейсбыке.
Delfi обратился за комментарием к представителям президента. Когда комментарий появится, информация будет дополнена.
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