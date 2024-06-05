2024.06.05 10:47

В Клайпеде начинаются крупнейшие военные учения в Балтийском море BALTOPS 24

 
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Военные учения в Балтийском море BALTOPS 24
Военные учения в Балтийском море BALTOPS 24
ФОТО: Ieva_Budzeikaite | Ieva Budzeikaite_Lietuvos kariuomene

В среду с координационной конференции в Клайпеде начинаются крупнейшие военные учения BALTOPS 24 (Балтийские операции 24) в Балтийском море.

Как сообщили в Литовской армии, в рамках подготовки к учениям во вторник в Клайпедский порт прибыли 30 военных кораблей союзников по НАТО с личным составом общей численностью более 4 тыс. военнослужащих – моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других военно-морских специалистов.

Представители кораблей, прибывших в портовый город, со среды примут участие в конференции по координированию действий на море в рамках учений BALTOPS 24. В Литве она проводится во второй раз.

На двухдневной конференции выступят министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы Валдемарас Рупшис и командующий учениями BALTOPS 24 Томас Эдвардс Иши.

С пятницы по 20 июня в Балтийском море пройдет активная фаза учений при участии минного тральщика ВМФ Skalvis и сторожевого корабля Aukštaitis. В учениях также примет участие объединенное подразделение военных кораблей стран Балтии BALTRON.

В ходе учений будут отрабатываться высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная оборона, противовоздушная оборона, поиск и обеззараживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

„Это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, всего в них примут участие около 9 тыс. военнослужащих и другой личный состав, более 50 кораблей, более 80 самолетов из 20 стран НАТО“, – говорится в пресс-релизе армии.

С пятницы по 20 июня в Балтийском море пройдет активная фаза учений при участии минного тральщика ВМФ Skalvis и сторожевого корабля Aukštaitis. В учениях также примет участие объединенное подразделение военных кораблей стран Балтии BALTRON.

Основная цель учений, по словам военных, заключается в предоставлении союзникам возможности отработать навыки ответа на кризисные ситуации и обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском регионе.

В ходе учений будут отрабатываться высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная оборона, противовоздушная оборона, поиск и обеззараживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

Учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, а руководство учениями обеспечит штаб Морских ударных сил и поддержки НАТО.

Литовские военные корабли участвуют в этих учениях ежегодно, начиная с 1993 г.

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