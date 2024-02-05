В Киеве состоялись двусторонние консультации МИД Литвы и Украины

Директор департамента политики Восточного соседства Дарюс Виткаускас обсудил эти вопросы с директором Первого территориального управления Министерства иностранных дел Украины Ростиславом Огрызко, руководителями других ведомств, отвечающих за двусторонние отношения Украины с третьими странами.

Д. Виткаускас подчеркнул, что позиции Литвы и Украины очень близки, нас связывают общие ценности и осознание угроз, исходящих от России, а также убежденность в том, что свобода, демократия и безопасность будут обеспечены только тогда, когда мы вместе будем членами НАТО и ЕС.