В Киеве состоялись двусторонние консультации МИД Литвы и Украины

 
ELTA
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ФОТО: AP / Scanpix

На прошлой неделе, 30 января, в Киеве прошли межведомственные политические консультации министерств иностранных дел Литвы и Украины, на которых обсуждались вопросы сотрудничества и позиции стран в целях достижения победы Украины над агрессией России, ответственности стран-агрессоров и дальнейших санкций, слаженной интеграция в ЕС и НАТО, указывается в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

Директор департамента политики Восточного соседства Дарюс Виткаускас обсудил эти вопросы с директором Первого территориального управления Министерства иностранных дел Украины Ростиславом Огрызко, руководителями других ведомств, отвечающих за двусторонние отношения Украины с третьими странами.

Д. Виткаускас подчеркнул, что позиции Литвы и Украины очень близки, нас связывают общие ценности и осознание угроз, исходящих от России, а также убежденность в том, что свобода, демократия и безопасность будут обеспечены только тогда, когда мы вместе будем членами НАТО и ЕС.

Литва готова последовательно продолжать усилия по достижению победы Украины и полноправного членства в евроатлантических организациях, а также осуждения и изоляции стран-агрессоров в международных форматах, указывается в сообщении.

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