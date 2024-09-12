В Киеве президент Литвы вручил государственную награду Елене Зеленской

Супруга президента Украины Владимира Зеленского была удостоена награды в этом году по случаю Дня восстановления Литовского государства, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Е. Зеленская награждена Большим крестом ордена Витаутаса Великого за вклад, внесенный вместе со всем украинским народом, в борьбу за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, а также за заслуги в развитии межгосударственных отношений между Литвой и Украиной.