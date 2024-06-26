В канцелярии президента Литвы визажисты и парикмахер заботятся не только о Науседе, но о его супруге

В канцелярии президента работает парикмахер, трудоустроенная вместе с визажистом в самом начале президентского срока, через несколько месяцев после инаугурации. Второй визажист присоединилась лишь спустя некоторое время.
Однако, по словам источника, работающие в канцелярии специалисты большую часть времени уделяют не президенту, а представительному внешнему виду первой леди.
„Примерно 85-90% образу первой леди“, - рассказал он.
При этом Законом о президенте предусмотрено, что расходы на представительство супруги руководителя страны внутри страны и за рубежом оплачиваются под расчет. Правовым актом не предусмотрена возможность найма сотрудников в помощь первой леди.
Когда у Офиса президента поинтересовались обязанностями каждого сотрудника и входит ли в них нанесение макияжа и прическа первой леди Д. Науседене, институт президента уклонился от конкретного ответа.
Согласно ответу, специалисты, работающие в канцелярии, используются для обеспечения представительской подготовки при исполнении функций главы страны.
„Эти специалисты также помогают готовиться к представительным мероприятиям и членам команды президента и первой леди - во время местных и зарубежных визитов, встреч с представителями литовских общественных и гражданских организаций, официальных мероприятий международной дипломатии, когда первая леди представляет страну как супруга главы государства“, - говорится в комментарии.
Президентура указала, что в Отделе экономического управления Департамента общих дел канцелярии работают три специалиста, которые обеспечивают представительскую подготовку.
Представители Г. Науседы не уточнили штатную должность каждого сотрудника, но указали общее количество занимаемых ими штатных должностей – 2,4 штатных должности.
Представители главы страны не предоставили информацию о том, как долго каждый специалист работает в Офисе президента.