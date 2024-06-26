В канцелярии президента Литвы визажисты и парикмахер заботятся не только о Науседе, но о его супруге

В канцелярии президента работает парикмахер, трудоустроенная вместе с визажистом в самом начале президентского срока, через несколько месяцев после инаугурации. Второй визажист присоединилась лишь спустя некоторое время.

Однако, по словам источника, работающие в канцелярии специалисты большую часть времени уделяют не президенту, а представительному внешнему виду первой леди.

„Примерно 85-90% образу первой леди“, - рассказал он.

При этом Законом о президенте предусмотрено, что расходы на представительство супруги руководителя страны внутри страны и за рубежом оплачиваются под расчет. Правовым актом не предусмотрена возможность найма сотрудников в помощь первой леди.