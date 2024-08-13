В качестве приоритета при формировании бюджета на следующий год Офис президента Литвы выделяет оборону

„Что касается приоритетов президента, безопасность, оборона будут одними из главных приоритетов. Уже в этом году финансирование обороны должно немного превысить 3 проц. ВВП, если воспользоваться предложенными президентом поправками относительно права заимствования“, - сказал во вторник Žinių radijas В. Аугустинавичюс.
„Бюджет следующего года должен начинаться минимум с 3 проц. ВВП (на оборону – ELTA) и должны быть предусмотрены дополнительные возможности заимствования для финансирования обороны, чтобы приблизиться к 3,5 проц. ВВП“, - сказал он, отметив, что среди других приоритетов в бюджете на 2025 год также должно быть финансирование дорог, транспортные льготы для пенсионеров и детей.
В. Аугустинавичюс пояснил, что налогообложение договоров страхования является более реалистичным решением для увеличения финансирования обороны, чем повышение налога на добавленную стоимость, но модель должна быть социально справедливой.
„Президент ранее говорил, что повышение налога на добавленную стоимость было бы очень плохим решением, и политические партии прислушались к нему, страховой налог был бы более реалистичным решением, если бы эта модель была больше ориентирована на то, чтобы больше платили те, кому есть что защищать, потому что это деньги, которые идут в фонд безопасности“, - сказал советник президента.
„Те, у кого больше имущества, которое нужно защищать, могли бы платить больше, а те, у кого меньше имущества, могли бы платить меньше или не платить вообще. Это было бы более справедливо с социальной точки зрения. Минфин предлагает исключение для гражданского автострахования (...), чего в этой модели, вероятно, не хватает, так это учета жилья“, - отметил он.
По словам советника президента, основное место жительства не должно облагаться страховым налогом.
„Налог на страхование не должен применяться к основному месту жительства, но его можно учитывать и в других случаях, кроме аспектов первой необходимости“, - сказал В. Аугустинавичюс.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте утверждает, что предложение Минфина облагать договоры страхования налогом станет налогом не для „мистических страховщиков“, а для людей, которые ответственно страхуют имущество. По ее словам, учитывая недавнюю бурю в стране и ее последствия, людей следует поощрять страховать, а не ограничивать эту возможность.