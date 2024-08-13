В качестве приоритета при формировании бюджета на следующий год Офис президента Литвы выделяет оборону

„Президент ранее говорил, что повышение налога на добавленную стоимость было бы очень плохим решением, и политические партии прислушались к нему, страховой налог был бы более реалистичным решением, если бы эта модель была больше ориентирована на то, чтобы больше платили те, кому есть что защищать, потому что это деньги, которые идут в фонд безопасности“, - сказал советник президента.