2024.06.07 07:40

В историческом зале Сейма переизбранному руководителю страны Науседе будет вручено удостоверение

 
ru.DELFI.lt
Nausėda: Lietuva dar niekada nebuvo saugesnė nei yra dabar
Nausėda: Lietuva dar niekada nebuvo saugesnė nei yra dabar

В пятницу главе страны Гитанасу Науседе будет вручено удостоверение президента Литвы.

Президенту, переизбранному на второй срок, удостоверение вручит Главная избирательная комиссия (ГИК). Торжественная церемония вручения состоится в пятницу в зале Сейма 11 марта.

Закон о президенте Республики гласит, что после официального объявления результатов выборов не позднее, чем в течение пяти рабочих дней, ГИК выдает избранному кандидату удостоверение президента.

Напомним, что, как и в 2019 году, в этом году победу на президентских выборах над кандидатом от консерваторов Ингридой Шимоните обеспечил Науседа, руководивший страной пять лет.

ГИК, подсчитав голоса на всех избирательных участках, подтвердила окончательный результат – действующего президента поддержали 74,15% граждан. Тогда как Шимоните, занявшая второе место, получила 24,34% голосов.

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