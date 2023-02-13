В интервью Delfi - представитель Госдепа: США готовы полностью выполнить свои обязательства по СНВ-3

США обвинили Россию в нарушении договора СНВ-3, РФ утверждает, что выполняет его. Есть ли у США фактические данные, свидетельствующие о том, что Россия расширяет свой арсенал ядерных боеголовок сверх согласованных пределов?

Я хочу быть очень точным в том, какие именно элементы договора не выполняет Россия. Это то, что мы только что включили в доклад для нашего Конгресса, что мы делаем ежегодно на постоянной основе. И мы обнаружили два элемента, которые Россия не соблюдает. И они связаны между собой. Первое, они отказались провести заседание двусторонней консультативной комиссии по договору, которая является техническим органом, созданным договором для того, чтобы эксперты с обеих сторон могли конструктивно работать над вопросами, представляющими взаимный интерес, при выполнении договора. И второе, российская сторона лишила нас права проводить инспекции на российских ядерных базах. Итак, это два случая, которые мы обнаружили и сообщили нашему Конгрессу о том, что россияне не соблюдают договор. И я думаю, чтобы ответить на ваш вопрос, доказательства были достаточно четкими, потому что россияне сами вынесли оба этих вопроса в публичную плоскость. И поэтому они сделали заявления, подтверждающие, что они не хотят встречаться и что они не хотят проводить проверки. Так что я думаю, нет ничего спорного в доказательствах или фактах по этим вопросам.

Paul Dean © DELFI / Julius Kalinskas

Как вы понимаете, почему Россия прекратила инспекции? И остается ли доступ у российских инспекторов в американским объектам?

По первому пункту, конечно, надо спросить у Москвы, почему. Так что я не тот человек, которому можно задать этот вопрос. По вашему второму вопросу о том, могут ли российские инспекторы приезжать в США, это отличный вопрос. И ответ в том, что США готовы полностью выполнить свои обязательства по этому договору. И отчасти это означает разрешение российским инспекторам приезжать к нам на территорию для проведения проверок. И наша точка зрения заключалась в том, что договор устанавливает взаимное право для обеих сторон проводить 18 инспекций в год, и мы рассчитываем получить права, о которых мы договорились. И мы готовы взять на себя обязательства, которые отражены в договоре, перед россиянами. Так что со своей стороны мы готовы к полной реализации этого договора и готовы конструктивно работать над вопросами, которые волнуют обе стороны.

Почему не состоялась запланированная на ноябрь встреча по СНВ-3?

Ну, российская сторона отложила встречу, причем в одностороннем порядке и с очень большим опозданием. И я думаю, что важным моментом является то, что эти встречи важны не только потому, что они предусмотрены договором, но и потому, что они являются форумом, на который обе стороны могут пригласить своих технических экспертов и конструктивно работать над решением проблемных вопросов. Один из вопросов, вызывающих озабоченность, - это вопрос о том, как обратно проводить проверку в соответствии с договором. Есть и другие проблемы, вызывающие озабоченность, и мы готовы к конструктивной работе. И мы рассматриваем это как очень важное договорное обязательство. И мы рассматриваем это как очень важный форум и возможность для нас успешно реализовать этот договор.

Paul Dean © DELFI / Julius Kalinskas

Рассматривают ли США возможность возвращения к Договору о ракетах средней и меньшей дальности, который Россия нарушила, есть ли предпосылки для этого?

Сейчас мы сосредоточены на возвращении России к полному выполнению и соблюдению Нового Договора о СНВ, который остается в силе и остается важным инструментом двусторонней ядерной стабильности. Вот на чем мы сейчас делаем акцент, чтобы убедиться, что Россия полностью реализует единственный существующий инструмент двусторонней ядерной стабильности между двумя сторонами.

Россия в обход санкций закупает американские чипы для своего оружия. И их можно использовать в системах наведения ракета и дронов. Как США планируют предотвратить приобретение таких чипов Россией и Ираном в будущем?

Это немного выходит за рамки моей компетенции. Но поскольку вы затронули вопрос о санкциях, я думаю, что это один важный момент, касающийся реализации нового Договора СНВ, о котором вы должны знать: хотя россияне выражали обеспокоенность по поводу своей способности проводить инспекции из-за санкций США, это абсолютно не так. Нет никаких санкционных препятствий, которые мешали бы россиянам осуществлять свои права на проведение инспекций в рамках нового СНВ.