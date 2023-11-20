В интервью CNN экс-президент Литвы предупредила о серьезности ситуации

 
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė interviu CNN
Dalia Grybauskaitė interviu CNN
ФОТО: Stop kadras

В интервью американскому телеканалу CNN экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила – президент России Владимир Путин воспользуется нынешней ситуацией в Израиле для конфронтации со странами Запада.

В интервью журналистке Кристианe Аманпур Грибаускайте сказала, что нынешняя ситуация в Израиле нa руку Путину, оказавшемуся в тени.

"Мы попали в этот мировой конфликт и не останавливаем его", – сказала президент.

По ее словам: "Мы только наблюдаем, как все увязаем в этой проблеме".

Грибаускайте прибавила, что Литва готовится к возможности российской агрессии, укрепляет гражданское сопротивление, объединяет соседей.

"Мы вместе пытаемся всем объяснить и подготовить к росту российской агрессии", – сказала политик.

Она не жалела критики в адрес НАТО – якобы Альянс не предоставляет необходимую Украине помощь, чтобы та могла одержать победу.

"Ведь эта помощь была бы не только победой Украины – это была бы наша общая победа над агрессором", – подчеркнула экс-президент, сказав, что страны НАТО должны вмешаться в конфликт вместо того, чтобы оставлять Украину воевать в одиночку.

Грибаускайте предупредила, что рано или поздно, тем более при нынешней геополитической ситуации, Путин вступит в конфронтацию с Западом.

По ее словам, несмотря на то, что американцы стараются избежать Третьей мировой войны, все равно окажутся вовлечены в нее.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии