2024.10.10 09:17

В ходе досрочного голосования на выборах в парламент Литвы фиксируются первые нарушения

 
ru.DELFI.lt
ELTA
выборы в Сейм
выборы в Сейм
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В первые два дня досрочного голосования на выборах в Сейм не обошлось без нарушений, фиксировались и ошибки в работе избирательных комиссий, сообщила независимая организация по наблюдению за выборами Baltosios pirštinės (Белые перчатки).

По данным организации, избиратели, участвующие в досрочном голосовании, сообщают о случаях, когда в кабинку для голосования входят более одного человека, и комиссии не дисциплинируют таких избирателей. Более половины полученных сообщений по-прежнему связаны с незаконной агитацией, особенно в социальных сетях. Также было много сообщений о том, что помеченные бюллетени фотографировались и публиковались.

„Мы замечаем, что многие кандидаты охотно делятся в социальных сетях фотографиями помеченных бюллетеней, присланными их избирателями или сделанными ими самими, призывая проголосовать. Такими случаями граждане также активно делятся с нами. Напоминаем, что фотографировать отмеченные бюллетени запрещено“, - в сообщении цитируется глава организации Вальдемар Баран.

Независимые наблюдатели посетили 20 избирательных участков, были зафиксированы и мелкие ошибки в работе комиссий – места, предназначенные для наблюдателей на избирательных участках, были расположены таким образом, что полностью увидеть все процессы голосования не было возможности, не разрешалось проверять, не осталось ли в кабинках для голосования посторонних предметов. Волонтеры „Белых перчаток“ также зафиксировали случаи, когда избиратели заходили в кабинки для голосования не по одному без объективных на то причин.

ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 до 20.00 избиратели могут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и в дополнительных местах для голосования.

Избиратели могут голосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Избирательные участки также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов.

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