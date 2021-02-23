Беспорядки в Грузии спровоцировало решение городского суда Тбилиси удовлетворить просьбу прокуратуры и заменить лидеру оппозиционной партии меру пресечения с залога на арест. После этого в отставку ушел премьер Грузии Георгий Гахария. А оппозиция стала призывать к проведению досрочных выборов.

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Павилёнис пригрозил санкциями за арест лидера грузинской оппозиции Никанора Мелии. Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявления Павилёниса оскорбительными и недопустимыми, сказал, что эти заявления ничего не значат.

Сам литовский депутат сказал, что во время визита ему удалось добиться отмены выхода оппозиционных сил на улицы и возможных беспорядков. Однако он признал, что его риторика в Грузии могла бы быть и иной.

"Возможно, некоторые мои высказывания как депутата не были дипломатичными. Поэтому я и ушел с дипслужбы, чтобы говорить на языке политики. Я встречался именно с политическими лидерами, этого дипломат не может себе позволить, я сказал – будьте добры, ведите себя по правилам. Встречи с правящими были очень сложными, не хочется раскрывать содержание, чтобы не рубить концы. Я очень надеюсь, что они пересмотрят свою позицию", – сказал LNK председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

Лауринкус сказал, что то, что заявил Павилёнис, вообще не надо было говорить.

"Конечно, этого не надо было делать. Когда едешь в другую страну и поддерживаешь оппозицию, нельзя принимать какие-то решения в отношении власти. Неважно, какие там отношения между победителями и проигравшими, но мы все же едем в страну, это же не был официальный визит к оппозиции", – сказал Лауринкус.