Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров заявил, что внесенный им ранее в парламент законопроект о денонсации соглашения о признании независимости Литвы — это только первая из подобных инициатив. Следующими могут стать аналогичные договоры с Латвией, Эстоний и Украиной, сообщил Федоров агентству "Sputnik Латвия".

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", — заявил депутат. Он добавил, что после "отработки механизма" его будет возможно применить и "на других территориях НАТО", а также в Украине, которая "незаконно выходила из СССР".

Целью своих инициатив Федоров ставит не присоединение территорий, а "ликвидацию угроз": "В Уставе НАТО есть пункт 6, по которому спорные территории не могут входить в альянс. Как только территории стран Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО. То есть получится, что при принятии этих стран в НАТО был нарушен принцип спорных территорий, но информация об этом открылась только сейчас",— пояснил Федоров суть своей идеи.

Евгений Федоров — депутат Госдумы в 1993-1996 годах и с 2003 года, координатор ультраправого "Национального освободительного движения" (НОД). По мнению Федорова, после распада СССР Россия стала "колонией США", которые управляют страной через "пятую колонну", СМИ, Центральный банк и консалтинговые компании.

8 июня депутат внес в нижнюю палату российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года. По мнению Федорова, Госдума имеет право принять такое решение благодаря внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию РФ — в одной из них закреплен статус России как правопреемницы СССР. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ответ заявил, что его страна относится к такой инициативе как к "прямой угрозе", несмотря на то, что Федоров не отличается "политической серьезностью".