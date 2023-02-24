В годовщину военного вторжения России в Украину – совместная декларация спикеров парламентов стран Балтии и Польши

"Сегодня мы, спикеры парламентов Литовской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики и Республики Польша, еще раз подтверждаем нашу полную солидарность с народом Украины и высоко ценим его мужество и решимость защищать свободу и суверенитет Украины. Выражаем уважение всем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины, и искреннее сочувствие и соболезнования семьям жертв продолжающейся российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

"Мы еще раз выражаем нашу твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Наши страны полны решимости продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку столько, сколько потребуется. Мы призываем другие страны увеличить свою поддержку Украине, чтобы она могла защитить свою независимость и восстановить свою территориальную целостность. Мы поддерживаем предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира из 10 пунктов, которая направлена ​​на обеспечение долгосрочной безопасности Украины и региона.

Вместе с другими партнерами мы продолжим наши усилия по поддержке восстановления и реконструкции Украины, включая ее разрушенную инфраструктуру.

Украина бережет наши общие ценности – демократию, верховенство права и соблюдение прав человека. Украинцы платят самую высокую цену за защиту наших общих ценностей и безопасности Европы. Место Украины – в евроатлантической семье свободных и демократических стран. Мы полны решимости продолжать поддерживать стремление Украины стать членом Европейского союза и НАТО", - отмечается в декларации.

"По случаю этой печальной годовщины военного вторжения России в Украину мы еще раз решительно осуждаем российскую агрессию против Украины. Мы решительно выступаем против и никогда не признаем незаконной аннексии украинских территорий Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Мы серьезно обеспокоены увеличением численности российских вооруженных сил в Беларуси, что увеличивает угрозу безопасности региона.

Мы повторяем наше требование о немедленном прекращении военных действий России против Украины, всех преднамеренных и неизбирательных ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, а также о полном, немедленном и безоговорочном выводе всех российских сил и военной техники с территории Украины, в соответствии с ее международно признанными границами. Мы призываем власти Беларуси и Ирана прекратить поддерживать войну России против Украины. Мы также призываем другие страны прекратить все действия, создающие условия для российской агрессии", - подчеркивают спикеры парламентов стран Балтии и Польши.

"Наши страны будут и впредь усиливать коллективное давление на Россию с целью прекращения этой войны и вывода войск с Украины, увеличивая цену агрессии для России, еще больше ужесточая и расширяя ограничительные меры в отношении России, продолжая усиливать международную изоляцию России во всех возможных форматах и всех сферах. Мы осуждаем попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

За преступление агрессии, военные преступления, геноцид и преступления против человечности Россия и все виновные и сообщники должны быть привлечены к ответственности. Мы поддерживаем расследование, начатое Международным уголовным судом, целью которого является выявление и привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления, геноцид и преступления против человечности на территории Украины. Мы призываем к безотлагательному созданию специального международного трибунала при поддержке Организации Объединенных Наций, чтобы виновные в агрессии против Украины – российское политическое и военное руководство – могли быть привлечены к ответственности.

Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем добиваться того, чтобы замороженные российские активы использовались для восстановления Украины и репараций.

Тирания и террор должны потерпеть поражение. Мир и свобода должны восторжествовать. Победа Украины – единственный способ восстановить мир в Европе. Мы вместе с Украиной", - подчеркивают спикеры парламентов стран Балтии и Польши в совместной декларации.