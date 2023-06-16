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Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас, в пятницу, участвуя в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), объявил об обязательстве Литвы выделить 10 млн. евро в недавно созданный трастовый фонд ЕИБ для финансирования потребностей Украины в восстановлении ближайшего периода (Фонд EU4U).
Eisena su 50 metrų ilgio Ukrainos ir Lietuvos vėliavomis
Eisena su 50 metrų ilgio Ukrainos ir Lietuvos vėliavomis
© ELTA / Julius Kalinskas

"Мы ценим вклад Европейского инвестиционного банка в оказании срочной финансовой поддержки Украине и пострадавшим странам для смягчения негативных последствий войны. Мы поддерживаем усилия ЕИБ и твердую приверженность дальнейшей поддержке Украины. Создание нового фонда EU4U позволяет банку продолжать реализацию неотложных инфраструктурных проектов в Украине, способствуя удовлетворению потребностей страны в восстановлении. Литва является одной из первых стран, объявивших о своем вкладе в этот фонд, выделив 10 млн. евро. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие страны ЕС", - отметил заместитель министра финансов М. Лютвинскас.

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ЕИБ, принимая во внимание призыв Совета Европы от 15 декабря 2022 года усилить поддержку важнейших инфраструктурных потребностей Украины, предложил реализовать инициативу Европейского союза (ЕС) для Украины, включая создание фонда EU4U. 29 марта 2023 г. Совет директоров ЕИБ одобрил инициативу и создание фонда. Фонд EU4U позволит ЕИБ как банку Европейского союза продолжать финансировать срочные и важные проекты реконструкции инфраструктуры и экономической устойчивости в Украине до тех пор, пока не будет создан постоянный механизм помощи Украине на уровне Европейского союза.

7 июня 2023 г. Правительство Литовской Республики приняло решение о выделении 10 млн. евро в фонд ЕИБ EU4U.
Литва стала членом ЕИБ в 2004 г. В настоящее время Литве принадлежит 437,6 млн. евро уставного капитала (0,18 проц.). Всего на финансирование проектов в Литве ЕИБ предоставил кредитов на 4,6 млрд. евро. В 2022 г. группа ЕИБ инвестировала в Литве около 300 млн. евро.

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