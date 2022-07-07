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Представителем Литвы в Европейской счетной палате предлагается назначить председателя комитета Сейма по иностранным делам консерватора Лайму Люцию Андрикене.
Laima Andrikienė
Laima Andrikienė
© ELTA

Ее кандидатуру в четверг на заседании правительства внесет премьер Ингрида Шимоните.

Назначить ее на эту должность предлагают после окончания в мае срока полномочий бывшего представителя страны Римантаса Шаджюса.

Доктор социальных наук, сигнатарий Андрикене получила в Вильнюсском университете специальность экономиста-математика, она три срока полномочий была депутатом Европарламента, в 1996-1998 годах занимала должность министра по европейским делам, а также по промышленности и торговле Литвы, до этого она несколько раз избиралась в Сейм.

СМИ ранее сообщали, что на европейскую позицию рассматривались кандидатуры консерватора, председателя Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколаса Маяускаса, а также бывшего председателя Конституционного суда Дайнюса Жалимаса.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что поиск кандидата занял время из-за разногласий с президентом.

Кандидатура представителя Литвы в Европейскую счетную палату должна быть одобрена правительством, Сеймом и президентом.

Окончательное решение о назначении ее членов на шестилетний срок принимается Советом Европейского Союза после консультации с Европейским парламентом.

Европейская счетная палата, находящаяся в Люксембурге, проверяет, правильно ли собираются и расходуются средства Европейского союза, и предоставляет рекомендации Европейской комиссии и правительствам государств-членов.

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