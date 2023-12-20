В этом году инструкторы Литовской армии обучили 2900 украинских солдат

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: KAM
Инструкторы Литовской армии в этом году подготовили 2,9 тыс. украинских солдат. Как указывает армия, в следующем году планируется подготовить еще 3,5 тыс.

Согласно сообщению, украинские солдаты проходят обучение в инфраструктуре Литовской армии и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.

Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения украинских военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, оборудования и техники, подготовки командиров различного уровня и военных специалистов в различных областях.

В 2024 году Литовская армия продолжит участвовать в миссии Евросоюза EUMAM Ukraine, где инструкторы страны должны подготовить около 1,2 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.

Первая группа инструкторов отправится на миссию международной операции Interflex нового многомесячного цикла обучения в середине января следующего года и обучит 200 военнослужащих, а в течение года в Литве пройдут обучение около 1,6 тыс. украинских военных.

С начала операции Interflex в Великобритании прошли подготовку более 32 тыс. бойцов ВСУ.

В этом году инструкторы Литовской армии в рамках операции обучили около 500 солдат.

Литовские инструкторы присоединились к миссии EUMAM Ukraine в апреле, где в этом году в рамках многонациональной программы военной подготовки под руководством Германии они обучили 850 украинских солдат.

Также в этом году сама Литовская армия провела интенсивный цикл подготовки украинских солдат, в ходе которого прошли обучение 1,6 тыс. украинцев.

Украинские военнослужащие прошли курсы международного инструктора, руководителя стрельбы, оператора зенитной установки L70, инструктора по операциям военной полиции и личной защиты, командира отделения 120-мм минометов, командира пехотного отделения и многие другие курсы, необходимые Вооруженным силам Украины.

В Литве также прошли обучение специалисты по разминированию. Инициатива Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Литвы включала передачу знаний инструкторов и предоставление необходимых инструментов для обучения, которые по окончании курсов были переданы украинским военным.

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