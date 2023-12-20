В этом году инструкторы Литовской армии обучили 2 900 украинских солдат

Согласно сообщению, украинские солдаты проходят обучение в инфраструктуре Литовской армии и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.

Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения украинских военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, оборудования и техники, подготовки командиров различного уровня и военных специалистов в различных областях.

В 2024 году Литовская армия продолжит участвовать в миссии Евросоюза EUMAM Ukraine, где инструкторы страны должны подготовить около 1,2 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.

Первая группа инструкторов отправится на миссию международной операции Interflex нового многомесячного цикла обучения в середине января следующего года и обучит 200 военнослужащих, а в течение года в Литве пройдут обучение около 1,6 тыс. украинских военных.

С начала операции Interflex в Великобритании прошли подготовку более 32 тыс. бойцов ВСУ.