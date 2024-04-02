В Электренском, Ионавском и Кайшядорском самоуправлениях проходят военные учения

 
ELTA
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Lietuvos kariuomenės pratybos laikinai įrengtoje lauko ligoninėje
Lietuvos kariuomenės pratybos laikinai įrengtoje lauko ligoninėje
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В понедельник в Электренском, Ионавском и Кайшядорском самоуправлениях начались полевые тактические учения боевой группы Передовых сил НАТО Eager Leopard.

Как сообщили в Литовской армии, в первой части учений солдаты союзников проведут планирование, целью которого является подготовка к тактическому походу с военной техникой.

Начиная с пятницы, в ходе второй части учений, военнослужащие проведут тактический поход из места постоянной дислокации в Рукле.

До 14 апреля движение союзной военной техники будет происходить в окрестностях Электренай, Ионавы и Кайшядориса.

В ходе учений жители могут испытывать кратковременные неудобства в дорожном движении. Однако в тихие часы не будут использоваться устройства, издающие громкий шум, указывает армия.

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