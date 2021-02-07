aA
7 февраля белорусская оппозиция проводит Международную акцию солидарности с Беларусью. По этому случаю в некоторых муниципалитетах Литвы вывесят белорусские флаги, здания будут подсвечены в цветах белорусского флага.
Baltarusijos vėliava
Baltarusijos vėliava
© Shutterstock

В акции планируют принять участие Паневежис, Паланга, Аникщяйский район, Варенский район, Шяуляйский район, Ширвинтский район, Плунгеский район, Рокишкский, Купишкский районы. В этих муниципалитетах вывесят белорусские флаги.

В Литве пройдет акция "6 миллионов шагов", в которой сможет участвовать каждый житель страны. Президентский дворец в Вильнюсе будет украшен подсветкой в цветах национального флага Беларуси.

Статьи по теме:
ЕС предложит Беларуси комплексную экономическую поддержку  (42)
Символ протестов в Беларуси: история бело-красно-белого флага  (33)

Организаторы этой акции призывают сообщать о ней в СМИ, вывешивать белорусские флаги за границей, в социальных сетях делится фотографиями акции, хештегом #standwithbelarus и свидетельствовать миру и Европе о том, что они поддерживают жителей Беларуси, которые борются за демократию и свободу.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что верит в то, что демократическая Беларусь – неизбежное будущее.

"Демократическое движение в Беларуси не сломлено и, несмотря на ожидания скептиков, огонь свободы и демократических ценностей в сердцах белорусов горит все жарче, растет и международная поддержка этого движения", – сказал он.

Глава страны заявил, что будет стремиться к расширению санкций в отношении белорусского режима.

"В Учреждениях ЕС я поднимал и буду поднимать вопрос поддержки демократического движения, буду добиваться поддержки в деле расширения санкций в отношении режима. Этот стойкий народ заслужил создания будущего для своих детей своими же руками. Литва пойдет вместе до конца", – сказал президент.

В воскресенье поддержку жителям Беларуси выразили также главы МИДов Эстонии, Латвии и Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

Пока оппозиция хочет уже в феврале представить проект...

TOP новостей

Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 491, скончались 10 человек (2)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 491 новый случай...

Людас Дапкус. Макароны истории для литовских ушей (230)

Давайте оставим историю для историков — такую мысль...

В день солидарности президент Литвы остается позитивно настроенным: демократическая Беларусь – неизбежное будущее (43)

7 февраля белорусская оппозиция проводит Международную...

Karantinas prof. dr Saulius Čaplinskas Arvydas Ambrozaitis Infektologas, LSMU profesorius Alvydas Laiškonis

Ученые ответили на вопрос, сколько еще может длиться карантин (62)

Сколько еще будет длиться карантин в Литве ? Эта мысль...

Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки (47)

Полиция Литвы предупреждает, что в выходные особое...