В акции планируют принять участие Паневежис, Паланга, Аникщяйский район, Варенский район, Шяуляйский район, Ширвинтский район, Плунгеский район, Рокишкский, Купишкский районы. В этих муниципалитетах вывесят белорусские флаги.

В Литве пройдет акция "6 миллионов шагов", в которой сможет участвовать каждый житель страны. Президентский дворец в Вильнюсе будет украшен подсветкой в цветах национального флага Беларуси.

Организаторы этой акции призывают сообщать о ней в СМИ, вывешивать белорусские флаги за границей, в социальных сетях делится фотографиями акции, хештегом #standwithbelarus и свидетельствовать миру и Европе о том, что они поддерживают жителей Беларуси, которые борются за демократию и свободу.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что верит в то, что демократическая Беларусь – неизбежное будущее.

"Демократическое движение в Беларуси не сломлено и, несмотря на ожидания скептиков, огонь свободы и демократических ценностей в сердцах белорусов горит все жарче, растет и международная поддержка этого движения", – сказал он.

Глава страны заявил, что будет стремиться к расширению санкций в отношении белорусского режима.

"В Учреждениях ЕС я поднимал и буду поднимать вопрос поддержки демократического движения, буду добиваться поддержки в деле расширения санкций в отношении режима. Этот стойкий народ заслужил создания будущего для своих детей своими же руками. Литва пойдет вместе до конца", – сказал президент.

В воскресенье поддержку жителям Беларуси выразили также главы МИДов Эстонии, Латвии и Литвы.