В акции планируют принять участие Паневежис, Паланга, Аникщяйский район, Варенский район, Шяуляйский район, Ширвинтский район, Плунгеский район, Рокишкский, Купишкский районы. В этих муниципалитетах вывесят белорусские флаги.
В Литве пройдет акция "6 миллионов шагов", в которой сможет участвовать каждый житель страны. Президентский дворец в Вильнюсе будет украшен подсветкой в цветах национального флага Беларуси.
Организаторы этой акции призывают сообщать о ней в СМИ, вывешивать белорусские флаги за границей, в социальных сетях делится фотографиями акции, хештегом #standwithbelarus и свидетельствовать миру и Европе о том, что они поддерживают жителей Беларуси, которые борются за демократию и свободу.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что верит в то, что демократическая Беларусь – неизбежное будущее.
"Демократическое движение в Беларуси не сломлено и, несмотря на ожидания скептиков, огонь свободы и демократических ценностей в сердцах белорусов горит все жарче, растет и международная поддержка этого движения", – сказал он.
Глава страны заявил, что будет стремиться к расширению санкций в отношении белорусского режима.
"В Учреждениях ЕС я поднимал и буду поднимать вопрос поддержки демократического движения, буду добиваться поддержки в деле расширения санкций в отношении режима. Этот стойкий народ заслужил создания будущего для своих детей своими же руками. Литва пойдет вместе до конца", – сказал президент.
В воскресенье поддержку жителям Беларуси выразили также главы МИДов Эстонии, Латвии и Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 491, скончались 10 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 491 новый случай...
Людас Дапкус. Макароны истории для литовских ушей (230)
Давайте оставим историю для историков — такую мысль...
В день солидарности президент Литвы остается позитивно настроенным: демократическая Беларусь – неизбежное будущее (43)
7 февраля белорусская оппозиция проводит Международную...
Ученые ответили на вопрос, сколько еще может длиться карантин (62)
Сколько еще будет длиться карантин в Литве ? Эта мысль...
Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки (47)
Полиция Литвы предупреждает, что в выходные особое...