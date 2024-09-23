В День памяти жертв геноцида евреев премьер Литвы призывает сплачиваться против антисемитских сил

"Ненависть, которая в прошлом уничтожила миллионы жизней, все еще жива. Эта ненависть к инаковости также усиливает и антисемитизм в различных частях мира. (...) С этой реальностью мы вынуждены столкнуться и в Литве. Политик, нарушивший Конституцию антисемитскими высказываниями, участвует в выборах в представительство народа. Появляются и его сторонники. Поэтому сегодня долг каждого из нас – понять последствия распространения таких идей для Литвы и общества“, – сказала И. Шимоните на церемонии чествования памяти жертв геноцида литовских евреев, состоявшейся в понедельник в Панеряйском мемориале.