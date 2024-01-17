В Давосе состоялась встреча президента Литвы с главой Deutsche Bank

 
ELTA
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Gitanas Nausėda Davose , R. Dačkaus / Prezidentūros nuotr.
Gitanas Nausėda Davose , R. Dačkaus / Prezidentūros nuotr.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с Кристианом Зевингом, главой немецкого Deutsche Bank – одного из крупнейших финансовых учреждений мира.

На встрече обсуждались экономические перспективы Литвы, постоянно укрепляющиеся связи между Литвой и Германией, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Экономические литовско-германские отношения, как торговые, так и инвестиционные, стремительно развиваются уже не одно десятилетие, но в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень", - сказал президент.

Он подчеркнул важность размещения в Литве немецкой военной бригады и тот факт, что компания Klaipėdos nafta (KN Energies) внесла свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии и стала коммерческим оператором четырех немецких терминалов сжиженного природного газа.

Президент Литвы обсудил с главой "Deutsche Bank" возможные инвестиции банка в Литву и пригласил представителей немецкого банка принять участие в бизнес-форуме саммита "Инициативы трех морей", который пройдет в Вильнюсе в апреле этого года.

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