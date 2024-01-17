В Давосе состоялась встреча президента Литвы с главой Deutsche Bank

На встрече обсуждались экономические перспективы Литвы, постоянно укрепляющиеся связи между Литвой и Германией, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Экономические литовско-германские отношения, как торговые, так и инвестиционные, стремительно развиваются уже не одно десятилетие, но в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень", - сказал президент.

Он подчеркнул важность размещения в Литве немецкой военной бригады и тот факт, что компания Klaipėdos nafta (KN Energies) внесла свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии и стала коммерческим оператором четырех немецких терминалов сжиженного природного газа.