В четверг в Шяуляй пройдет ротация военнослужащих ВВС, охраняющих страны Балтии

 
ELTA
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ФОТО: Sipa / Scanpix

Произойдет ротация военнослужащих, выполняющих миссию воздушной полиции в странах Балтии. В четверг на Авиационной базе в Шяуляй выполнивших миссию итальянских солдат сменят военнослужащие ВВС Бельгии и Франции.

Как сообщает Министерство обороны, итальянских военнослужащих, охранявших воздушное пространство стран Балтии на протяжении четырех месяцев, бельгийские военнослужащие заменят с истребителями F-16 Fighting Falcon, а французские военнослужащие – с истребителями Mirage 2000.

Солдаты Королевских ВВС Бельгии в седьмой раз примут участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Нынешняя бельгийская смена будет состоять из около 80 военнослужащих – пилотов, техников, медицинского персонала, групп поддержки, связистов и других специалистов.

Солдаты ВВС Франции в восьмой раз будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

В их смену войдут около 100 военнослужащих из разных областей.

В церемонии смены единиц воздушной полиции в четверг участие примут: вице-министр обороны Жильвинас Томкус, командующий Литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис, заместитель начальника штаба Объединенных ВВС НАТО генерал Жиль Жювентен, командующий Итальянской армией адмирал Джузеппе Каво Драгоне и др.

Страны НАТО отправляют своих солдат и истребители для защиты воздушного пространства стран Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.

С тех пор миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии уже выполняли 17 стран.

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