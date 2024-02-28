В центре внимания супруг президентов Литвы и Мальты – профилактика и лечение рака

Гостям была представлена история и деятельность Национального института рака – уникального и единственного в Литве специализированного учреждения, объединяющего науку и лечение, – его участие в создании Европейского консорциума по борьбе с раком, а также аспекты сотрудничества с Мальтой, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
Супруги президентов познакомились с деятельностью Института через призму пути пациента: от контактного центра и регистратуры, диагностики и инновационных методов обследования и лечения до профилактики, психосоциальной помощи, самопомощи и поддержки. Гости посетили отделение диагностической и интервенционной радиологии, осмотрели кабинеты маммографии и компьютерной томографии, центр УЗИ-диагностики, ангиограф.
В ходе последующей дискуссии с участием представителей Национального института рака, Ассоциации помощи онкологическим больным, Национальной ассоциации по лечению заболеваний молочной железы и Международной вильнюсской женской ассоциации основное внимание было уделено вопросам заболеваемости женщин раком молочной железы и шейки матки, а также важности профилактики и доступа к ней для женщин, проживающих в регионах.
"Программы профилактики рака – это незаменимый инструмент заботы о здоровье каждого из нас в отдельности и общества в целом. Они не только помогают выявлять и лечить рак на ранних стадиях, но и, что очень важно, дают возможность людям приобрести знания и навыки, необходимые для того, чтобы предотвратить возникновение заболевания. Поэтому очень важно информировать людей о здоровом образе жизни, питании, физической активности и регулярных медицинских обследованиях, а также знакомить их с факторами риска", - сказала Д. Науседене.
Как указывается в сообщении, супруга президента Литвы также поблагодарила администрацию и медицинский персонал Национального института рака за их усилия, преданность делу, самоотверженность и профессионализм.