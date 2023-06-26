В ближайшее время удастся согласовать новый план прикрытия границы

"На подготовку этого документа ушло много времени, в настоящее время он полностью готов, идет процесс согласования с Министерством национальной обороны и Литовской армией", – заявил Р. Любаевас в интервью радиостанции LRT radijas в понедельник.
"Думаю, что в ближайшее время удастся согласовать и подписать план прикрытия", – сказал он.
Р. Любаевас подчеркнул, что новый план прикрытия границы важен для сотрудников СОГГ. По его словам, план предусматривает более тесное сотрудничество между армией и пограничниками в случае возникновения кризисной ситуации.
"Это не означает, что в настоящее время нет этого сотрудничества и взаимодействия с Литовской армией. Как я уже сказал, сегодня у нас сложилась ситуация, когда это сотрудничество является постоянным и очень эффективным. Однако наличие плана прикрытия дало бы нам дополнительные возможности для гибкого реагирования и определения некоторых моментов и условий для развертывания как армии, так и наших сил у нашей границы", — так преимущества плана охарактеризовал глава СОГГ.
Утвердить план прикрытия границы до 11 июля призвал и Совет национальной обороны (СНО) на своем заседании, состоявшемся в Президентском дворце в воскресенье.
"Очень важно как можно скорее утвердить новый план прикрытия границы, по которому были некоторые несогласованные вопросы между МВД и Литовской армией, чтобы армия могла оперативно и своевременно прийти к нашим пограничникам, и чтобы здесь не было никаких неопределенностей, чтобы алгоритмы охраны границы работали как часы", — заявил президент Гитанас Науседа журналистам в воскресенье.