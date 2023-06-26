В ближайшее время удастся согласовать новый план прикрытия границы

"На подготовку этого документа ушло много времени, в настоящее время он полностью готов, идет процесс согласования с Министерством национальной обороны и Литовской армией", – заявил Р. Любаевас в интервью радиостанции LRT radijas в понедельник.

"Это не означает, что в настоящее время нет этого сотрудничества и взаимодействия с Литовской армией. Как я уже сказал, сегодня у нас сложилась ситуация, когда это сотрудничество является постоянным и очень эффективным. Однако наличие плана прикрытия дало бы нам дополнительные возможности для гибкого реагирования и определения некоторых моментов и условий для развертывания как армии, так и наших сил у нашей границы", — так преимущества плана охарактеризовал глава СОГГ.