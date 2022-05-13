"Мы всегда выступали за более тесное сотрудничество между Швецией и Альянсом. Мы приветствуем и выражаем всестороннюю поддержку планам вашей страны по вступлению в НАТО", - цитируется Науседа в пресс-релизе президентского офиса.
"Каждая страна имеет право решать и выбирать, к какой организации безопасности она хочет принадлежать. Заверяю, что Литва будет готова быстро ратифицировать протоколы о вступлении", - сказал он.
Во время беседы обсуждалось намерение Швеции подать заявку на вступление в Альянс.
Глава государства подчеркнул, что членство Швеции в НАТО укрепит ее собственную безопасность и безопасность региона в целом, а также внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Альянса с учетом долгосрочной угрозы со стороны России.
В воскресенье правящие социал-демократы Швеции обнародуют свое мнение о вступлении страны в НАТО.
В четверг руководство соседней Финляндии уже выразило поддержку присоединению своей страны к блоку.
Скептическое отношение шведских и финских политиков и обществ к членству в НАТО сильно изменилось после вторжения России в Украину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника жителей Вильнюса ждет неизвестность: часть водителей общественного транспорта может не выйти на работу (1)
С понедельника остановить действия трудовых договоров...
Лавров: то, что происходит в Литве, не поддается разумному объяснению (1)
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "международным...
Часть потребителей может не успеть заключить договор с независимым поставщиком электроэнергии
Затянувшийся процесс принятия решений, неясный процесс...
В социальных сетях появилась информация о продаваемой с аукциона квартире: цена адекватная?
В социальных сетях пользователи делятся сообщением о...
Спецэфир Delfi: интервью с архиепископом ПЦУ Евстратием и дни Украины в Вильнюсе
В пятничном специальном эфире Delfi рассказываем о днях...