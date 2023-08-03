В Беларуси - около 4000 наемников ЧВК "Вагнер": "Это реальные угрозы, подтвержденные нашими союзниками"

"По нашим данным, их около 4 тысячи на территории Беларуси. По информации, полученной от господина Президента, может быть, даже немного больше. Cогласно данным, которые мы получаем от наших американских союзников, на территории Беларуси находится несколько тысяч членов группы "Вагнер", — прокомментировал М. Моравецкий на пресс-конференции после встречи в Польше с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По его оценке, российский режим, отправляя "Вагнер" в Беларусь проверяет реакцию Польши и ее союзников.
"Мы очень жестко реагируем на эти российские и белорусские провокации. Кроме того, мы уже ранее отреагировали, построив соответствующее ограждение на белорусско-польской границе", — отметил польский премьер и напомнил об организованной белорусским режимом гибридной атаке, в ходе которой мигранты выталкивались на территорию Польши.
По оценке М. Моравецкого, в группы мигрантов могут включаться лица, лояльные режиму Беларуси или России, которые, попав в Польшу, будут, например, заниматься диверсиями и саботажем. А это имело бы очень драматические последствия. По словам премьер-министра, усиливается охрана границы, к восточной границе страны перебрасываются польские военные.
Опираясь на данные США, М.Моравецкий подчеркнул, что "Вагнер" является особо опасной группировкой, наемники которой перебрасываются к восточному флангу НАТО. Это, по словам премьера, делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
"Это реальные угрозы, подтвержденные нашими союзниками", — добавил польский премьер. Он заявил, что уверен в том, что провокации с белорусской стороны будут повторяться.
В последнее время наблюдается перебазирование наемников российской военной компании "Вагнер" в Беларусь, пишет ELTA. Прибыв в соседнюю страну, наемники "Вагнера" вместе с белорусской армией проводят учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от Украины и 30 км от польской границы. Несколько недель назад польское руководство приняло решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в ближайшее время состоится встреча литовских и польских пограничников и сотрудников разведки, на которой состоится обмен информацией о ситуации с безопасностью Сувалкского коридора.
Об этом он заявил в четверг в Сувалкском крае после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
"Мы договорились с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, что наши сотрудники службы охраны границы и разведучреждений в ближайшем будущем встретятся, чтобы обменяться имеющейся у них информацией и мы смогли продолжать эффективно кооперировать свои усилия, чтобы защитить это уязвимый клочок земли", - сказал Г. Науседа.
На встрече с премьер-министром Польши обсуждалась ситуация с безопасностью на границе с Беларусью, угрозы, связанные с дислокацией в Беларуси военизированных группировок "Вагнер", и готовность противостоять им.