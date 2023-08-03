В Беларуси - около 4000 наемников ЧВК "Вагнер": "Это реальные угрозы, подтвержденные нашими союзниками"

"По нашим данным, их около 4 тысячи на территории Беларуси. По информации, полученной от господина Президента, может быть, даже немного больше. Cогласно данным, которые мы получаем от наших американских союзников, на территории Беларуси находится несколько тысяч членов группы "Вагнер", — прокомментировал М. Моравецкий на пресс-конференции после встречи в Польше с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По его оценке, российский режим, отправляя "Вагнер" в Беларусь проверяет реакцию Польши и ее союзников.

"Мы очень жестко реагируем на эти российские и белорусские провокации. Кроме того, мы уже ранее отреагировали, построив соответствующее ограждение на белорусско-польской границе", — отметил польский премьер и напомнил об организованной белорусским режимом гибридной атаке, в ходе которой мигранты выталкивались на территорию Польши.