В Балтийском море начались международные учения по ликвидации последствий загрязнения

Как сообщает Литовская армия (ЛА), в ходе учений, которые продлятся до четверга, будут проводиться разведка загрязнения с воздуха, моделирование распространения загрязнения, ликвидация инцидентов в море, порту и на побережье, а также прием собранных загрязняющих веществ с судов.

Также планируется отработать навыки по перегрузке нефтепродуктов с поврежденного судна, научиться оказывать помощь пострадавшим от нефти животным и птицам, которые будут собраны и перевезены в Балтийский морской реабилитационный центр Литовского морского музея для дальнейшего ухода и лечения.