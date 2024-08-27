2024.08.27 12:46

В Балтийском море начались международные учения по ликвидации последствий загрязнения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas
ФОТО: Uosto direkcijos nuotr.

В понедельник в Клайпедском порту и в Балтийском море начались международные учения по ликвидации последствий загрязнения Balex Delta 2024.

Как сообщает Литовская армия (ЛА), в ходе учений, которые продлятся до четверга, будут проводиться разведка загрязнения с воздуха, моделирование распространения загрязнения, ликвидация инцидентов в море, порту и на побережье, а также прием собранных загрязняющих веществ с судов.

Также планируется отработать навыки по перегрузке нефтепродуктов с поврежденного судна, научиться оказывать помощь пострадавшим от нефти животным и птицам, которые будут собраны и перевезены в Балтийский морской реабилитационный центр Литовского морского музея для дальнейшего ухода и лечения.

По данным ЛА, в учениях Balex Delta 2024 принимают участие 10 кораблей из Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции, специально приспособленных для ликвидации загрязнения морской среды, а также пожарно-спасательные силы стран Балтии.

Ожидается, что за учениями будут наблюдать около 60 специалистов из различных организаций Евросоюза и стран Хельсинкской конвенции. Всего в учениях примут участие более 300 человек, сообщает ЛА.

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