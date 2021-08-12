"Это потенциальный ущерб, о котором я пока не могу говорить публично", – сказал президент о документах, которые были слиты во время кибератаки.

Об этом инциденте сообщили в четверг, когда советник Науседы А.Скайсгирите заявила, что располагает данными о похищении документов из МИД Литвы. Накануне была организована кибератака, пытались взломать сайт МИД.

Между тем в интернете, на форуме, где публикуют секретные данные, уже появилась информация о том, какие документы похищены из МИД. Delfi может подтвердить аутентичность документов.

Человек, который распространил информацию, дал понять, что она аутентична. Пользователь, который пользуется фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева, уверяет, что в документах - переписка заместителей, глав департаментов, послов при G7 и странах НАТО.

Документы од грифом SECRET, TOP SECRET и COSMIC (secret) – последний гриф тайные документы НАТО.

Кроме того, в документах якобы есть секретные переговоры Джо Байдена и глав других стран, интриги против России, Германии и Nord Stream-2, обсуждается "помощь США против Германии, Франции и роль Литвы в этой мерзкой игре".

Якобы в документах есть "подготовка к войне с Беларусью", "инструкции США против Китая" и заговор против Трампа в пользу Байдена". Автор по-английски пишет, что все это - "грандиозное дерьмо", которое может привести в "войне в Европе".

Всего украдены 1,677,000 электронных писем, в 102 делах, доступны лишь два дела с личной, рабочей и пр. перепиской работников МИД.