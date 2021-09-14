aA
С началом нового политического сезона обозреватели поднимают вопрос – будет ли в этом сезоне меньше трений в отношениях президента Литвы Гитанаса Науседы и правящих. Похоже, что по мере приближения президентских выборов 2024 года напряжение спадет только для получения выгоды от определенных ситуаций. В передаче на Žinių radijas аналитик Центра Восточноевропейских исследований Владимирас Лаучюс назвал и возможного кандидата правящих на пост главы страны – спикера Викторию Чмилите-Нильсен.
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gitanas Nausėda
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Главный редактор портала 15min.lt Вайдотас Бенюшис в эфире передачи сказал, что напряжение в отношениях между президентом и правящими не спадет.

"Я думаю, эти трения останутся. И надо относиться к этому просто – надеяться, что по мере приближения выборов консерваторы поддержат Науседу не стоит. Значит, они поддержат иного кандидата. И в этом напряжении могут быть какие-то тактические паузы, если посчитают напряжение невыгодным. Но у этого правящего большинства и у этого президента не будет каких-то теплых отношений", – сказал Бенюшис.

Статьи по теме:
Президент призвал сейм заменить "законодательный бульдозер" на дискуссии  (11)
Осенняя сессия сейма Литвы: без митинга под окнами, но в условиях неизвестности  (13)

Он заметил, что президент активно проявляет себя в налоговой политике, oа правительство делает самостоятельные шаги в сфере внешней политики.

"И если взглянуть на этот вопрос шире, то президент слишком уж вмешивается в социальную и налоговую политику, чего другие президенты не делали, не предлагали налоговые тарифы. Это злит правительство. И правительство, глава МИД иногда делает серьезные самостоятельные шаги в сфере внешней политики, не согласовывая их с президентом. Это злит президента", – сказал он.

"Мы знаем, что нынешние правящие, в отличие от того, что было с Далей Грибаускайте, президента не поддерживают. (…) Напряжение сохранится, оно будет волнообразным, будут тактические маневры, а перед выборами может быть и обострение" – заметил Бенюшис.

Лаучюс сказал, что сложно сказать, на кого будут делать ставку консерваторы.

"Шимоните будет сложно. И общество в ней, видимо, сильно разочаровано. Думаю, из ныне действующих политиков, возможен кандидат либералов и консерваторов, это могла бы быть спикер Виктория Чмилите-Нильсен. Ее могли бы поддержать эти партии", – считает аналитик.

Он напомнил, что консерваторы уже поддерживали не своих кандидатов, например Далю Грибаускайте и Пятраса Ауштрявичюса.

Delfi напоминает, что у действующего президента спрашивали, намерен ли он баллотироваться на второй срок, на что он ответил , что не думает над этим вопросом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Организаторы марша семей объявили резолюцию: отозвать "паспорт возможностей" и троих министров (244)

В Вильнюсе на Кафедральной площади в пятницу проходит...

Президент: пенсии должны расти быстрее, чем средняя зарплата (24)

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...

TOP новостей

Экономист Swedbank: "временный" рост цен может растянуться на 1-1,5 года (4)

Рост экономики во всем мире более интенсивный, чем...

Paskutiniai „Eika namai Pilaitėje“ kvartalo štrichai

Реформа налога на недвижимость в Литве: какое бремя ждет жителей разных районов столицы (22)

Минфин Литвы обсуждает разные варианты изменения...

Профессор: никто из министров не в восторге от "паспорта возможностей" (2)

13 сентября в Литве в силу вступили ограничения для...

Министр: средняя пенсия в Литве в следующем году могла бы увеличиться на 50 евро (32)

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника...

Коронавирус не жалеет молодых: в числе скончавшихся и мужчина младше 30 лет (35)

Еще только середина сентября, а коронавирус в Литве...