Главный редактор портала 15min.lt Вайдотас Бенюшис в эфире передачи сказал, что напряжение в отношениях между президентом и правящими не спадет.
"Я думаю, эти трения останутся. И надо относиться к этому просто – надеяться, что по мере приближения выборов консерваторы поддержат Науседу не стоит. Значит, они поддержат иного кандидата. И в этом напряжении могут быть какие-то тактические паузы, если посчитают напряжение невыгодным. Но у этого правящего большинства и у этого президента не будет каких-то теплых отношений", – сказал Бенюшис.
Он заметил, что президент активно проявляет себя в налоговой политике, oа правительство делает самостоятельные шаги в сфере внешней политики.
"И если взглянуть на этот вопрос шире, то президент слишком уж вмешивается в социальную и налоговую политику, чего другие президенты не делали, не предлагали налоговые тарифы. Это злит правительство. И правительство, глава МИД иногда делает серьезные самостоятельные шаги в сфере внешней политики, не согласовывая их с президентом. Это злит президента", – сказал он.
"Мы знаем, что нынешние правящие, в отличие от того, что было с Далей Грибаускайте, президента не поддерживают. (…) Напряжение сохранится, оно будет волнообразным, будут тактические маневры, а перед выборами может быть и обострение" – заметил Бенюшис.
Лаучюс сказал, что сложно сказать, на кого будут делать ставку консерваторы.
"Шимоните будет сложно. И общество в ней, видимо, сильно разочаровано. Думаю, из ныне действующих политиков, возможен кандидат либералов и консерваторов, это могла бы быть спикер Виктория Чмилите-Нильсен. Ее могли бы поддержать эти партии", – считает аналитик.
Он напомнил, что консерваторы уже поддерживали не своих кандидатов, например Далю Грибаускайте и Пятраса Ауштрявичюса.
Delfi напоминает, что у действующего президента спрашивали, намерен ли он баллотироваться на второй срок, на что он ответил , что не думает над этим вопросом.
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