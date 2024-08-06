2024.08.06 12:57

Уволенные министры останутся без выходного пособия: оно выплачивается только в случае отставки Кабмина в полном составе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Кястутис Навицкас и Арунас Дулькис, завершившие свою работу в Кабинете министров, останутся без выходного пособия
Кястутис Навицкас и Арунас Дулькис, завершившие свою работу в Кабинете министров, останутся без выходного пособия
ФОТО: Delfi

После подписания президентом Гитанасом Науседой указа о кадровых перестановках в правительстве, Кястутис Навицкас и Арунас Дулькис, завершившие свою работу в Кабинете министров, останутся без выходного пособия. По словам представителей правительства, такое пособие выплачивается только в случае отставки Кабмина в полном составе.

„Согласно положениям Закона о правительстве, пособия предусмотрены только в случае отставки правительства в полном составе, поэтому при отставке отдельных министров пособия не предусмотрены“, – говорится в ответе Коммуникационного департамента правительства для Elta.

Согласно закону, после формирования нового Кабинета министров после выборов в Сейм члены уходящего правительства получают компенсацию в размере двухмесячного оклада.

Между тем, если парламент дважды подряд не одобрит программу нового правительства или выразит недоверие Кабмину, премьер-министру, в таком случае выплачивается компенсация в размере месячного оклада. Члены правительства получают такую ​​же выплату в случае смерти или отставки премьер-министра.

Если бы правительство не вернуло себе полномочия Сейма после состоявшихся в этом году президентских выборов, Кабинет министров также имел бы право на компенсацию в размере месячного оклада.

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