Утвержден Вильнюсский городской бюджет на текущий год

Половину муниципальных расходов планируется направить на образование. Кроме того, планируется расширить сеть социальных услуг, отремонтировать спортивные площадки, выделить значительные средства на содержание улиц.

Планируется, что в этом году доходы муниципалитета составят 1,242 млрд евро, что на 6,5% больше прошлогоднего пересмотренного плана доходов. 55,9% доходов должны составить налоги, 33,6% – госдотации и поддержка Евросоюза, 9,3% прочие доходы и 1,3% – реализация имущества.

По сравнению с планом, представленным на рассмотрение совета в декабре, бюджет увеличился на 105,5 млн евро в основном за счет госдотаций, предусмотренных для муниципального бюджета, и более крупных остатков денежных средств.

Больше средств выделяется на сферу образования – дополнительно 85,9 млн евро, на сферу мобильности – дополнительно 5 млн евро. В этом году планируется занять 56,6 млн евро.