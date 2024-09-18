Утвержден план увеличения кадров армии: к 2030 году планируется иметь 15 500 профессиональных военнослужащих

План, подготовленный Министерством обороны, предусматривает масштабы расширения армии до 2030 года. Это реализация ранее утвержденной программы укрепления и развития системы национальной обороны.
„Цифры, представленные в проекте постановления, определены с учетом текущих потребностей после оценки нынешней геополитической ситуации“, - говорится в предложении Минобороны правительству.
Цель плана – к 2030 году иметь 15,5 профессиональных военнослужащих и 50 тыс. солдат активного резерва.
„(...) изменения в плане увеличения кадров обеспечат комплектование пехотной дивизии и новых создаваемых армейских частей как в мирное, так и в военное время, позволят последовательно приближаться к осуществлению всеобщей воинской обязанности и подготовке общества к национальной обороне“, - говорится в сообщении министерства.
При планировании создания пехотной дивизии армии к 2030 году предполагается поэтапное усиление существующих и новых воинских частей. Ожидается, что в состав дивизии войдут около 17,5 тыс. солдат профессиональной военной службы, призывников, добровольцев и кадров активного резерва.
К 2030 году планируется постепенно увеличить численность профессиональных военнослужащих до 15,5 тыс. человек. Число резервистов, участвующих в учениях, вырастет с 3,81 тыс. до 5,9 тыс.
Количество солдат обязательной военной службы планируется постепенно увеличивать, и с 2027 года ежегодно на службу будут призывать более 6 тыс. молодых людей. Начиная с 2030 года на девятимесячную службу будут призывать 3,9 тыс. призывников, на трехмесячную службу будут призывать 100 молодых людей, получивших недостающие в армии профессии.
Еще 1 тыс. молодых людей пройдут начальную военную службу по программе подготовки молодых офицеров-командиров. Их служба будет длиться 160-200 дней. Также 1,35 тыс. молодых людей будут служить 90-120 дней по программам подготовки, утвержденным командующим армией.