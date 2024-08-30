Успасских о возможных подозрениях по делу о хищении средств ЕС: можете спросить у прокурора

Известно, что именно он является одним из двух подозреваемых, которым в ходе недавнего предварительного расследования были предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, подделке и фальсификации документов, а также хищении чужого имущества в особо крупном размере.

„Можете спросить у прокурора“, – сказал Успасских в четверг, отвечая на вопрос, действительно ли ему предъявили подозрения сотрудники правоохранительных органов.

„Почему я должен говорить? Ведь не я распространял сообщение“,– сказал он, повторив, что в этой ситуации именно СРФП должна раскрыть, против кого выдвинуты подозрения.