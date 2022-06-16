Европарламентарий Успасских заверил, что уходит из активной политики. На вопрос, почему он не подождал, например, съезда партии, политик сказал, что тогда эта новость стала бы "полной неожиданностью".

"Нехорошо сообщать на съезде. Вот я и сообщил раньше своему правлению, правление назначило временного главу партии, который будет возглавлять ее до съезда. До того появятся кандидаты, будет агитация, все в порядке", – сказал он.

"Просто настало время, немало составляющих сошлось в одно, было принято решение. Оно не неожиданное, я уже 1,5 года говорил партии, чтобы они искали смену, лидера, воспитывали лидера в своей среде", – продолжил политик.

Он напомнил, что в 2018 году вернулся по просьбе членов партии, чтобы вести ее на выборы.

"По плану я должен был уйти после выборов – все это знали. GalМожет, я делаю это с опозданием. Это плохо", – сказал Успасских.

"Некоторые причины ухода – внутренние. Одна из них – и война в Украине. Она отняла много времени, мыслей, здоровья. Я связан, для меня это личный вопрос, у меня папа украинец, мама русская, одни дети родились в Беларуси, другие – в Литве. Сам я живу в Литве, и бизнес здесь. Все эти процессы влияют. Другой момент – я живу, руководствуясь иной философией, не той же, что партия и государство", – продолжил он.

Политик сказал, что сейчас он живет, руководствуясь убеждением-философией, согласно которой мир вокруг совершенен, в нем нет ничего случайного. Поэтому он лично старается не принимать решения "в ту иную сторону".

"А на посту лидера партии это надо делать", – заметил он.

Он напомнил о вопросе вакцинации от коронавируса. По его словам, 70–80% представителей партии были за вакцинацию, а он не поддерживал ее. Поэтому ему приходилось мириться с этим.

"Таких вопросов много – философски их решить не получалось. Тогда ты начинаешь лгать сам себе, противоречить. Действует внутренний резонанс", – заметил Успасских.

"Так сложились все обстоятельства, я заметил, что стал помехой для партии, я не работаю, не выполняю функции, которые должен выполнять глава. (…) Поэтому партии нужны новые люди, новая сила", – продолжил он.

Успасских назвал и возможных новых лидеров - Витаутаса Гапшиса, Еву Качинскайте-Урбонене, Виктора Федорова, Вигилиюса Юкну, Валентинаса Букаускаса, Андрюса Мазурониса.

"У нас полно людей, которые могут руководить", – сказал Успасских.

"На этот раз я совсем ухожу, можете это зафиксировать. (…) На этот раз я не собираюсь возвращаться, иначе зачем уходить", – заметил он.

Он сказал, что если бы не ушел с поста главы партии, то принял бы участие в выборах мэра столицы. Пока он не мог сказать, будет ли участвовать в выборах в Европарламент.

На вопрос, может ли партию возглавить его бывшая супруга Йоланта Блажите, он ответил: "Надо с ней говорить".

На вопрос о его бизнесе в России, которая в феврале начала войну в Украине, Успасских ответил, что может отказаться от него при одном условии.

"Что касается бизнеса – хоть сейчас, сегодня или завтра, только пусть Литва примет решение не облагать оставленный там бизнес налогами и не будет требовать налогов, мы откажемся от него. Поскольку есть разные структуры – есть отдельные компании, в России отдельные компании. А у меня связано с Литвой, литовская компания является акционером российской и та российская должна Литве. Если Литва даст все это списать – завтра же могу отказаться", – сказал политик.

Он уточнил, что готов лишиться тех "немалых миллионов", но не хочет "еще и в Литве платить с тех миллионов налоги".

"Если мне дадут списать долги, за то, что мне должна российская компания, если Налоговая инспекция Литвы даст это сделать, то могу отказаться", – сказал европарламентарий.