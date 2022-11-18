Успасских не собирается баллотироваться в мэры столицы: не думаю, что меня кто-то переубедит

"Я действительно не думаю (стать кандидатом – ЭЛЬТА) и действительно не думаю, что кто-то сможет меня переубедить", - сказал политик, отметив, что основная причина – нехватка времени.
"У меня нет времени. Чтобы баллотироваться в мэры, нужно много работать, это не так просто. У меня много других запланированных дел, и у меня просто нет возможности их не согласовать", - прокомментировал "трудовик".
Оппозиционная Партия труда вынуждена искать нового кандидата на пост мэра столицы после того, как примкнувший к ним не так давно А. Гедвилас заявил о выходе из рядов партии. Его называли одним из самых реальных претендентов на то, чтобы стать кандидатом на выборах мэра столицы от "трудовиков". В качестве причины своего ухода А. Гедвилас называет аудиозапись, на которой, по словам политика, новый лидер партии нехорошо отзывается о нем даже не при коллегах по партии, а при конкурентах. По словам В. Успасских, эта ситуация станет уроком на будущее.
"Как урок на будущее, следует меньше болтать. Я всем членам своей фракции говорил никогда не говорить о членах своей команды, особенно оппонентам, потому что это испортит командную игру, командные решения. Но ничего страшного в этом нет, видимо, А. Гедвилас более чувствительный человек, поэтому так и произошло, но так случается везде", - прокомментировал бывший лидер партии.
Отказавшись баллотироваться на пост мэра Вильнюса, В. Успасских считает, что наиболее реальным кандидатом может быть его коллега по партии Ева Качинскайте-Урбонене.
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